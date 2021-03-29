Новая угольная компания Ахметова показала 7,2 миллиарда убытка

Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", контроль над которым группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского официально установила в марте 2021 года, завершил 2020 год с чистым убытком в размере 7,25 млрд грн, тогда как в 2019 году получил чистую прибыль 925,01 млн грн.

Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 29 апреля, непогашенный убыток на конец года составил 4,21 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом суммарная дебиторская задолженность компании возросла в 28 раз – до 11,56 млрд грн, долгосрочные обязательства увеличились в 8,3 раза – до 16,17 млрд грн, текущие – вдвое, до 10,11 млрд грн.

При этом стоимость активов предприятия в 2020 году увеличилась на 80,8% – до 26,85 млрд грн, но снизилась основных средств – на 0,2%, до 10,53 млрд грн.

Согласно повестке дня, акционеры намерены покрыть убытки общества за 2020 год за счет прибыли будущих периодов.

В проектах решений также предлагается на основании ст. 72 закона "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" (должник), согласно которой общество (кредитор) освобождает должника от части обязательств по уплате задолженности по мировому соглашению от 16 декабря 2020г в размере $246,545 млн.

Собрание также намерено полностью сменить состав наблюдательного совета, назначив в него всех трех представителей от группы "Метинвест": Александра Погожева, Юлию Данкову и Светлану Романову.

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Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).