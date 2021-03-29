ДТЭК Ахметова согласовал условия реструктуризации долга с кредиторами

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова сообщила о согласовании условий реструктуризации практически всей задолженности группы со спецкомитетом держателей еврооблигаций и членами спецкомитета банковских кредиторов и заключении с ними соглашения о блокировке, касающегося свыше 90% основной суммы кредитного долга.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"(ДТЭК Энерго, – ред.) в ближайшее время запустит две взаимозависимые схемы договоренностей … для реализации реструктуризации", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в соглашении о блокировке кредиторы согласились проголосовать за реструктуризацию. В то же время сами условия реструктуризации и подробности собрания кредиторов в сообщении отсутствуют и будут предоставлены кредиторам на спецпортале.

При этом "ДТЭК-Энерго" предлагает держателям еврооблигаций присоединиться к реструктуризации и указывает, что их вознаграждение составит пропорциональную долю от 2% совокупной основной суммы новых еврооблигаций, которые будут выпущены в рамках реструктуризации после ее завершения.

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Как сообщалось, ДТЭК заявил о согласовании условий реструктуризации со спецкомитета 8 февраля этого года, а 10 февраля гендиректор группы Максим Тимченко оценил срок ее завершения в три месяца.

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн со ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Долг "ДТЭК Энерго" после выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн составит $1,67 млрд и будет оформлен новыми еврооблигациями.

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

Согласно предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.