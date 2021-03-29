SkyUp запустит авиарейсы из Запорожья во Львов

Авиакомпания SkyUp открыла продажи билетов на прямые рейсы Запорожье-Львов с ценой от 700 грн в одну сторону. Это дешевле, чем проезд в купейном вагоне фирменного поезда №4, который стоит 900 грн.

Новый внутренний маршрут лоукостер запустит 29 мая и будет обслуживать два раза в неделю по средам и субботам, передает avianews.com.

Самолет будет вылетать из Запорожья в 18:20 и прилетать во Львов в 19:50. Рейсы из Львова запланированы на 20:50 с прилетом в Запорожье в 22:20.

Самый дешевый тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

Билет по тарифу Standard, который включает также один чемодан с весом до 23 кг и выбор места, стоит от 1300 грн в одну сторону. Авиабилеты Запорожье-Львов можно купить на сайте SkyUp.

На летнюю навигацию 2021 года SkyUp анонсировал четыре внутренних маршрута. Украинская сеть будет включать рейсы Запорожье-Львов, Запорожье-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.