В Украине за сутки зафиксировали 10 533 новых случая COVID-19

На утро 30 марта в Украине за сутки зафиксировали 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболело 367 детей и 250 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 597 человек, умерло 286 пациентов,выздоровело – 3 576. При этом совершили 96 947 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 422), во Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 662 942 человека, выздоровело – 1 307 076, летальных случаев зафиксировали 32 418, также провели 8 058 263 теста.

В то же время министр сообщил, что уже 212 898 человек получили дозу вакцины против коронавируса. За прошедшие сутки привилось 14 433 украинца.

Днем ранее, 29 марта, Минздрав сообщал о 8 346 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.