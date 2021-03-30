"Укрзализныця" планирует с 1 июня увеличить тарифные ставки и зарплаты железнодорожникам

АО "Укрзализныця" и профсоюзы договорились с 1 июня увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам.

Также стороны договорились, что в случае выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения зарплат состоится уже с 1 октября, сообщает пресс-служба компании.

Оттмечается, что оба повышения заработных плат будут применены к сотрудникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн.

Соответствующие договоренности закреплены в общем решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик и глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства "Укрзализныци" - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов", - сказал Иван Юрик.

Кроме того, глава "Укрзализныци" выразил надежду, что профсоюзы со своей стороны будут поддерживать политику компнаии и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особенно острые вопросы, а именно унификацию тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет.

Напомним, что "Укрзализныця" возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Также возобновили социальные выплаты, которые были отсрочены в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, принято решение о повышении на 25% уровня суточных с 1 апреля 2021 года.