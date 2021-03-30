"Укрзализныця" закрыла движение между Запорожьем и Днепром из-за схода с рельс поезда Hyundai

Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто в связи с восстановительными работами на поврежденном участке пути и операцией по подъему на рельсы вагонов поезда Hyundai Rotem вблизи города Вольнянск, который сошел с рельс накануне.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки и Запорожья будут пущены в объезд этого участка.

"В настоящее время "Укрзализныця" оперативно организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение для меньших станций", – сказано в сообщении.

В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:

Поезд №4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен по станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья;

Поезд №732/731 Киев - Запорожье сделает остановку по станции Днепр.

"Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут представлены на вторую платформу", – уточнили в "Укрзализныце".

Поезд №88/87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка-Ковель.

"Просим пассажиров указанных рейсов с пониманием отнестись к ситуации. Железнодорожники делают все от них зависящее, чтобы восстановить движение поездов максимально быстро", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, накануне шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье.

Как сообщали в "Укрзализныце", во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.