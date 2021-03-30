Во Львове продлили карантин и перевели транспорт в режим спецперевозок

В связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19 и госпитализаций во Львове Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила продлить усиленный карантин до 12 апреля.

Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовой в своем Telegram.

Также он добавил, что городской транспорт переходит в режим спецперевозок, а бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен.

Все детские садики переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школы продолжат обучение в дистанционном режиме.

Садовой также напомнил, что непродовольственные магазины работают только на вынес и по предварительным заказам. Непродовольственные и смешанные рынки должны быть закрыты.

Также запрещено проведение всех массовых мероприятий, а открытие летних площадок откладывается предварительно до 12 апреля.

В то же время глава Львова сообщил, что по отдельным заявлениям полиции из-за нарушений карантинных ограничений комиссия приостановила работу ряда магазинов и ресторанов, среди которых "Эпицентр", "Макдональдз", "Ева", "Малевич", "Йоки" и другие.

Напомним, решение о введении усиленного карантинного режима во Львове было принято 19 марта.