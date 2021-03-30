Новый глава "Укрзализныци" анонсировал пересмотр договоров на аренду вагонов с фирмой Ахметова

"Укрзализныця" планирует добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов.

Об этом и.о. главы правления компании Иван Юрик заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, планирует ли компания добиваться пересмотра заключенных при экс-руководителе Владимире Жмаке контрактов, таких как долгосрочная аренда вагонов.

"Да, планируем. По результатам переговоров с нашими основными клиентами мы должны выйти на решение этого вопроса", – сказал Юрик.

Ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной – на уровне 480 грн/день при стартовой цене 800 грн за .

Как сообщалось, крупнейшим победителем аукционов на аренду вагонов с такой ценой стало ООО "Метинвест-Шиппинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

В свою очередь бывший глава "Укрзализныци" Владимир Жмак настаивает на целесообразности указанных сделок.

"Мы получаем деньги по принципу "бери или плати". Так что даже тогда, когда наши вагоны простаивают, мы получаем компенсацию за такой простой. Поэтому, сдав по 480 грн наши вагоны на три года, мы гарантировали компании стабильный доход. А если мы будем сидеть и ждать, когда же эти 480 станут 900, то мы вернемся к череде вагонов, стоящих под забором невостребованными", – комментировал эту инициативу Жмак.

Напомним, Кабинет министров по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика, ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.