Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Нафтогаза" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

Об этом свидетельствует отчет агентства.

"Подтверждение рейтингов отражает продолжающееся уравнивание рейтингов "Нафтогаза" с рейтингами Украины ("B"/"стабильный") в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством. Это отражает сильные связи "Нафтогаза с государством", – говорится в отчете.

При этом Fitch оценил автономный кредитный "Нафтогаза" на уровне "b-", что "в основном отражает волатильность операций после разделения, неопределенность в отношении регулирования внутренних цен и возможность взыскания дебиторской задолженности при более слабой внутренней экономике и валютных рисках".

"Мы ожидаем, что ликвидность окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы со временем остановить снижение добычи газа. Мы ожидаем, что леверидж останется высоким, но стабильным, поскольку ковенанты, основанные на понесенных убытках, ограничивают его задолженность", – отмечено в отчете.

Как сообщалось, в апреле 2020 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B" с положительным прогнозом.

В 2019 году Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".