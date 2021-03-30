Власти Киева запретили проведение продуктовых ярмарок

В Киеве с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за высоких темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает пресс-служба городской администрации.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице – сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город приняло решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", – сказал чиновник.

В КГГА уточнили, что запланированные на 30 и 21 марта сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции, все же состоятся.

За минувшие сутки в столице обнаружили 1422 новых случаев заболевания коронавирусом. 33 человека умерли. В больницы столицы госпитализировали 165 больных коронавирусом, а также 540 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.