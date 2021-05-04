Порошенко ввозил в Украину произведения Репина и Дали с помощью офшорных компаний, – OCCRP (обновлено)

Пятый президент Петр Порошенко покупал за рубежом и ввозил в Украину дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании.

Об этом сообщает международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает Радио Свобода.

Согласно информации из документов, обнародованных в результате утечки 2019 года, в начале 2010 годов Порошенко якобы получил контроль над шестью офшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева.

По данным авторов расследования, еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, имеют связи с бизнес-империей Порошенко.

"Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний и он подписал корпоративные документы для других – даже когда они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства, в соответствии с письмами и документами, полученных OCCRP", – говорится в сообщении.

В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за ненадлежащую проверку беенфициарних владельцев, но банк отменил штраф, оспорив его в суде

Как говорится в расследовании, в апреле 2013 через одну из таких компаний, Vernon, Порошенко закупил предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море". Через другую компанию Linquist Ltd. Порошенко в 2012 году приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали.

В свою очередь в ответ на запрос OCCRP юристы пятого президента заявили, что он не имеет отношения ни к одной из указанных компаний.

"Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником одной из этим компаний", – говорится в ответе, подписанном юридическими советниками Петра Порошенко.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" позднее подчеркнули, что упомянутые в расследовании предметы искусства приобретены законно и легально ввезены в Украину.

"В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения", – подчеркнули в партии.

Сергей Зайцев не ответил на запрос авторов, но 2016 году он отрицал, что руководил компанией Intraco в интересах Порошенко.