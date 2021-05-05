SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1560 штук

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 4 мая, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

"Вывод спутников Starlink подтвержден, завершая десятую миссию Starlink SpaceX с начала года", – сказано в сообщении.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1563 космических аппаратов.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 28 апреля.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.