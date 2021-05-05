"Нафтогаз" получил в первом квартале 12,6 миллиарда прибыли

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам первого квартала 2021 года получила 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Об этом свидетельствуют данные неаудированной и неконсолидированной отчетности "Нафтогаза", сообщает пресс-служба компании.

"Основной причиной улучшения финансового результата "Нафтогаза" стал существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках в первом квартале 2021 года по сравнению с ценами как в предыдущем квартале, так и за аналогичный период прошлого года", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил чистый консолидированный убыток в размере 19 млрд грн.

После объявления финрезультатов Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.