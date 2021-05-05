"Энергоатом" оценил убытки от новой модели поставок электроэнергии для населения в 3 миллиарда

НАЭК "Энергоатом" оценивает потери от введения Кабинетом министров новой модели специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии для обеспечения нужд населения в не менее 3 млрд грн в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании, комментируя постановление Кабмина №439 от 28 апреля.

"Внесенные и уже узаконененные изменения содержат нормы, которые не только не улучшают, а наоборот – еще больше дискриминируют и ограничивают работу "Энергоатома", открывая путь коррупции, злоупотреблениям и очередным схемам", – подчеркивается в сообщении.

В компании обращают внимание, что согласно новой модели ПСО, расчеты перед "Энергоатомом" за потребленную бытовыми потребителями электроэнергию будут осуществляться по остаточному принципу – после уплаты всех тарифов: на передачу, распределение и поставку.

Если же в итоге деления остатка денежных средств на объем потребления населением электроэнергии отдельные поставщики будут иметь результат, меньше, чем 10 грн за 1 МВт-ч, то "Энергоатом" должен компенсировать таким поставщикам денежные расходы.

"Пока только у 6 из 24 поставщиков универсальных услуг (ПУП), с которыми НАЭК должна заключить договоры, по результатам продажи электрической энергии населению формируется положительный остаток денежных средств для приобретения продукции у компании. Остальные же поставщики имеют отрицательное сальдо, поэтому будут требовать денежной компенсации со стороны "Энергоатома", – отмечается в сообщении.

В компании указывают, что в итоге "Энергоатом" будет не только почти бесплатно поставлять электроэнергию населению, но и за свой счет субсидировать других частных участников рынка, которые в процессе поставки электрической энергии бытовым потребителям получат отрицательный финансовый результат и дефицит средств.

Кроме того, до 15 мая НАЭК должен заключить и наладить администрирование договоров со всеми 24-ю поставщиками универсальных услуг, для чего, как заявляют в компании, недостаточно времени.

В связи с этим "Энергоатом" требует отменить новую модель ПСО на рынке электроэнергии и продлить действие старой до 30 июня.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" оценивает ущерб от продажи электрической энергии по новому механизму PSO в 2,3 млрд грн в год.

Напомним, Кабмин своим постановлением №439 от 28 апреля внес изменения в Положение о спецобязательствах по поставке электроэнергии населению.

Согласно решению правительства, действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года. Госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" с 1 июня обязаны продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг (ПУУ) по цене, которая равна разнице между тарифом для населения и суммой тарифов на передачу, распределение и поставку, но не менее 0,01 грн за кВт-ч.