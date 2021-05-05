"Укргидроэнерго" завершило первый квартал с прибылью в 2,3 миллиарда

ЧАО "Укргидроэнерго" по итогам работы в первом квартале 2021 года получило 2,28 млрд грн чистой прибыли, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (651,78 млн грн).

Об этом свидетельствует промежуточная отчетность, которая обнародована на сайте компании.

При этом чистый доход компании от реализации продукции вырос до 4,6 млрд грн, по сравнению с 2,79 млрд грн в первом квартале 2020 года.

В то же время себестоимость релизованной продукции выросла незначительно и составила 1,13 млрд грн.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

Чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.