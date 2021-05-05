"Укргидроэнерго" завершило первый квартал с прибылью в 2,3 миллиарда
Об этом свидетельствует промежуточная отчетность, которая обнародована на сайте компании.
При этом чистый доход компании от реализации продукции вырос до 4,6 млрд грн, по сравнению с 2,79 млрд грн в первом квартале 2020 года.
В то же время себестоимость релизованной продукции выросла незначительно и составила 1,13 млрд грн.
Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.
Чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн.
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.
Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.