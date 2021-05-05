Нацбанк заметил ухудшение настроений бизнеса из-за карантина

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреля снизился до 48,9 балла, по сравнениюс 51,4 балла в марте, 48,8 балла в феврале, 37,6 – в январе.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк ежемесячно рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, респонденты в большинстве секторов ухудшили оценки как в отношении результатов своей деятельности, так и перспектив деловой активности, учитывая действовавшие в апреле суровые карантинные ограничения.

В частности, предприятия промышленности после двух месяцев оптимизма снизили оценки деловой активности: секторальный индекс в апреле опустился до 48,9 против 52,3 в марте. Промпредприятия ожидают роста цен на сырье, материалы и собственную продукцию, но сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и производства.

Предприятия сферы торговли также ухудшили оценки своих экономических результатов: секторальный индекс снизился в апреле до 49,9 с 52,2 в марте. Респонденты ожидают уменьшения объема закупки товаров для продажи на фоне роста закупочных цен.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно отреагировали на введение усиленного карантина и значительно ухудшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности: индекс сектора снизился до 43 в апреле с 51,4 в марте.

В то же время предприятия строительства жилья на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса впервые после сентября 2019 года оптимистично оценили экономические перспективы своей деятельности: секторальный индекс в апреле вырос до 51,5 против 40,6 в марте. Предприятия сектора ожидают увеличения объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ.

При этом предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности работников.

В НБУ уточнили, что ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 апреля, в нем приняли участие 297 предприятий.