Жесткий карантин отменен еще в трех регионах (обновлено)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей с 6 мая.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко, в этих областях наблюдается стойкое улучшение эпидемической ситуации, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Загруженность коек как в Хмельницкой, так и в Черниговской областях не превышает 65% и находится на уровне 45%. Уровень госпитализации в двух областях менее 60 человек на 100 тыс. населения. Динамика уровня госпитализации имеет минусовые показатели. Коэффициенты выявления новых случаев также показывают, что эти две области можно выводить из "красного" уровня", – отметил Ляшко.

Он добавил, что в Хмельницкой области будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности, а в Черниговской области из-за незначительного превышен эпидпорога по гриппу – "оранжевый" уровень.

Ляшко добавил, что ситуация в Харьковской области также улучшилась и показатели позволяют перевести регион из "красного" в "желтый" уровень эпидемической опасности. Вместе с тем, Харьковская ОГА должна принять меры по дополнительному обеспечению коек с кислородом.

После этого "красный" уровень эпидемической опасности остается в трех областях – Сумской, Полтавской и Запорожской.

Ранее в среду премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине улучшается.

По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тыс. коек, из них обеспечены подачей кислорода – 68 264. Занято сегодня 33 292 коек. Кроме того, Шмыгаль сообщил, что на сегодня в Украине первую дозу вакцины получили более 759 тыс. человек.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцин.

Как сообщалось, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании во вторник приняла решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской области с 5 мая.

Карантинные ограничения "красной" зоны действовали в Житомирской области с 3 марта.