"Укравтодор" потратит 3,5 миллиарда на строительство обещанного Зеленским моста на границе с Молдовой

Служба автомобильных дорог в Винницкой области "Укравтодора" объявила тендер на строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуць (с разработкой проектной документации) ожидаемой стоимостью 3,46 млрд грн (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 31 мая, аукцион назначен на 6 июля.

Согласно тендерной документации, работы по строительству моста нужно завершить до конца 2022 года.

Один из потенциальных участников запросил у заказчика информацию о наличии Технико-экономического обоснования (ТЭО) объекта, который должен иметь положительное заключение экспертизы и быть согласован с государством Молдова. Однако ответа от заказчика пока не последовало.

Как сообщалось, в январе президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала двух стран, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств.

В рамках Меморандума стороны озвучили намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь-Косэуць", а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.