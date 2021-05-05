Фонд гарантирования выставил на продажу офис "Родовид Банка" на Подоле за 300 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" главный офис "Родовид Банка" на столичном Подоле.

Как сообщает пресс-служба Фонда, стартовая цена лота – 308,7 млн грн.

Речь идет о пятиэтажном офисе площадью 6 тыс. кв. м по адресу: Сагайдачного, 17, у Почтовой площади. В лот также вошли 203 единицы оборудования.

"Здание расположено в отличном месте для ведения собственного бизнеса или сдачи помещений в аренду, оборудовано всеми необходимыми для эксплуатации коммуникациями. Его можно использовать с различным функциональным назначением – как апартаменты, отель, торговый заведение и тому подобное", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" пострадал от финансового кризиса 2008-2009 годов, потеряв ликвидность и способность обслуживать клиентов. В марте 2009 года в банк была введена временная администрация. В 2009 году правительство приняло решение о докапитализации банка на 8,4 млрд грн, еще 3,95 млрд грн банк получил от государства в 2011 году. В результате увеличения капитала доля государства в АО "Родовид Банк" составила 99,9%.

С 2011 года "Родовид банк" осуществлял свою деятельность в статусе санационного банка. Предполагалось, что задачей деятельности санационного банка будет проведение эффективной работы с активами банков государственного сектора и возвращение в течение 5 лет, государственных средств, направленных на капитализацию банка. Однако, поставленная задача не была достигнута.