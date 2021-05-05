Госпредприятие Минюста продало историческое здание в центре Киева за 307 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции продало на электронной площадке OpenMarket арестованное частным исполнителем здание гостиницы Военно-Никольского монастыря (памятник архитектуры и градостроительства местного значения), расположенный в Киеве по ул. Мазепы, 11.

Цена продажи здания по итогам торгов составила 307,35 млн грн, что больше стартовой на 65,34 млн грн, сообщает пресс-служба госпредприятия.

В конкурентном аукционе участвовало 3 участника, которые оплатили гарантийные взносы в размере 12,1 млн грн.

Победителем стало ООО "Перформ Стандарт". У него есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лот. В случае если победитель не рассчитается вовремя он потеряет гарантийный взнос и право стать владельцем перейдет к другому участнику, предложившему второе по сумме предложение.

"Учитывая высокую стоимость лота, а также конечного бенефициара предприятия-должника (фирма записана на жительницу оккупированных территорий, – БЦ), возможные попытки сорвать аукцион. Поэтому хотел бы в очередной раз предостеречь "горячие головы" от незаконных действий, наше предприятие, как всегда, стоит на защите прав участников. Приглашаю медиа и общественность следить за развитием событий", – отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Согласно описанию лота, комплекс гостиницы Военно-Никольского монастыря общей площадью 6,72 тыс. кв. м находится в зоне регулируемой застройки (архитектурно-охранная зона), и является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Само четырехэтажное здание гостиницы площадью 6,1 тыс. кв. м построено в 1913-1914 годах и пеерстроено в 1930 году.

Размер арендованного земельного участка под объектом – 0,4216 га, целевое назначение - для реконструкции, эксплуатации и обслуживания офисно-торгового центра.