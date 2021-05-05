Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан

Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает БизнесЦензор, соответвующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №420 от 14 апреля, которое обнародовано на официальном правительственном портале и применяется с 1 мая.

Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах.

При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.

В частности, субсидию не смогут получить домохозяйства, если кто-то из их состава имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), либо владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло менее 15 лет.

Субсидию также не будут назначать, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых отсутствуют официальные доходы, либо среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы (за исключением сучаев, если такие члены семьи учились на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости как безработные, находились в местах лишения свободы, либо получали любые государственные пособия или соцпомощь, включая пособие по частичной безработице на период карантина).

Кроме того, на получение субсидии не смогут претендовать домохозяйства, члены которых находились за границей совокупно более 60 дней (кроме обучения, служебных командировок, лечения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами).

Также право на субсидию теряют домохозяйства, если любой из его членов в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн, в том числе валюты, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов.

Судсидия также не назначается, что любой из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории, либо имеет депозит, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.