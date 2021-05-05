Холдинг "Агротон" отчитался о росте прибыли в 2 раза

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская область) по итогам 2020 года нарастил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом – до $11,76 млн.

Согласно финансовому отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, ее показатель EBITDA по итогам прошлого года вырос в 14,6 раза – до $33,04 млн, передает Интерфакс-Украина.

Годовая выручка компании возросла на четверть – до $67,55 млн, валовая прибыль – в 3,2 раза, до $32,91 млн, операционная прибыль составила $26,69 млн против полученного 2019 году операционного убытка в размере $4,30 млн.

Активы "Агротона" в минувшем году выросли на 5,1% – до $120,34 млн.

При этом агрохолдинг в 2020 году сократил выручку от продаж озимой пшеницы на 18,4% – до $27,4 млн (162,56 тыс. тонн), а также не производил растительное масло и шрот, тогда как в 2019 году было реализовано 16,88 тыс. тонн этих продуктов на $7,12 млн.

В то же время "Агротон" вдвое увеличил годовую выручку от продаж подсолнечника – до $36,45 млн (86,19 тыс. тонн).

Выручка от продаж в сегменте животноводства сократилась на 42% – до $2,29 млн (в частности, продажи молока снизились на треть – до 5,81 тыс. тонн).

Общий урожай "Агротона" в 2020 году сократился на 2,9% по сравнению с 2019 годом – до 249,61 тыс. тонн.

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Компания уточнила, что не намерена выплачивать дивиденды в 2020 году. По ее данным, мажоритарному акционеру агрохолдинга Юрию Журавлеву по состоянию на 31 декабря 2020 года принадлежало 77,77% акций.

Согласно данным на сайте компании, "Агротон" является четвертым крупнейшим производителем по площади обрабатываемых земель среди украинских аграрных компаний (акции которых котируются на бирже), и шестым крупнейшим производителем в Европе.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.

Земельный банк "Агротона" – около 110 тыс. га, расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.