"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%

НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тарифа на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 61,62 грн/МВт-ч (на 21%) − до 355,55 грн за МВт-ч.

Соответствующий проект решения вынесен на обсуждение, которое продлится до 14 мая, сообщает пресс-служба компании.

Согласно документу, "Укрэнерго" обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн грн, электроэнергию для хозяйственных нужд – на 19,42 млн грн, другие операционные расходы – на 54,69 млн грн.

Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк" на сумму 964,3 млн грн.

"Укрэнерго" отмечает, что в действующий тариф включены расходы на выплату процентов по кредитам, полученным у "Ощадбанка" и "Укргазбанка". Расходы по кредиту "Укрэксимбанка" включены не были, поскольку этот кредит был получен только 31 марта.

В соответствии с утвержденным 26 апреля "Прогнозным балансом электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2021 год" компания предусматривает в тарифе рост объема передачи электроэнергии на 1,94 млн МВт-ч – до 140,9 млн МВт-ч, а также увеличение расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, без учета компенсации из госбюджета, на уровне 31,57 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее Национальная комиссия государственного регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне – 293,93 грн/МВт-ч.

Как пояснил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, решение было принято с учетом пониженного производства электроэнергии ВИЭ по сравнению с Прогнозным балансом на 2021 год и возможностью включения в госбюджет 20% суммы расходов на выплату по "зеленому тарифу".

В свою очередь НЭК "Укрэнерго" предлагало с 1 апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 41% до – 414,66 грн за МВт-ч для покрытия расходов на обслуживание кредитов госбанков и дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу".

Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключила договор кредитной линии с АО "Ощадбанк" на сумму 5 млрд грн, а также кредитные договоры с АО "Укрэксимбанк" и АБ "Укргазбанк" на 4 млрд грн и 1,25 млрд грн соответственно. Эти средства были перечислены ГП "Гарантированный покупатель" для выплат долгов перед производителями по "зеленому тарифу", "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом".