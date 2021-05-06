Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза

Журнал Forbes Украина оценил состояние первой сотни самых богатых украинцев в $44,5 млрд. Рост их богатства составил 42%.

Как следствие - входной билет в сотню подорожал на треть, до $ 125 млн, пишет журнал.

За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике.

Издание отмечает, что на руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Для не сырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

Как в прошлые годы первые места занимают олигархи Украины, которым принадлежат сырьевые активы. Соотвествно, вследствие роста цен на руду сталь и зерно, выросла и оценка их богатства.

Состояние Рината Ахметова выросло с $2,8 млрд до $7,6 млрд, Виктора Пинчука - $1,4 млрд до $2,5 млрд, Константина Жеваго - с $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Состояние Игоря Коломойского журнал оценил в $1,8 млрд, его партнёра Геннадия Боголюбова - $1,7 млрд, владельцев Эпицентра Александра и Галины Герег - у $1,7 млрд.

Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук – прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. Его состояние журнал оценил в $620 млн.