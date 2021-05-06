Выручка от экспорта стали выросла на 38%, – Таможенная служба

Выручка металлургических предприятий Украины от экспорта черных металлов в январе-апреле 2021 года выросла на 38,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года – до $3,72 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, передает GMK-Center.

В апреле украинские металлурги экспортировали черных металлов на $1,05 млрд. Это на 65,9% больше, чем в апреле 2020 года.

Удельный вес экспорта черных металлов в структуре общего объема поступлений от экспорта товаров за четыре месяца составил 19,3% против 16,7% по итогам января-апреля 2020 года.

При этом Украина в первом квартале нарастила импорт аналогичной продукции на 8,9% – до $320 млн.

По итогам 2020 года украинские метпредприятия сократили выручку от экспорта черных металлов на 11,9% по сравнению с 2019 годом – до $7,69 млрд. Импорт аналогичной продукции снизился на 15,1% – до $1,28 млрд.