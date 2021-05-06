Работающим ФОПам необходимо самостоятельно контролировать уплату ЕСВ работодателями, – Налоговая

Физические лица - предприниматели, которые являются одновременно наемными работниками, освобождаются от уплаты единого взноса за себя, поскольку страховой платеж за них уже осуществляет работодатель.

Такая норма распространяется на всех предпринимателей, независимо от того, на какой системе налогообложения они находятся. Однако это не касается совместителей.

Как сообщают специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области, ЕСВ, уплаченный работодателем, не должен быть меньше законодательно установленного минимального уровня страхового взноса, то есть не менее 1320 гривен, и не более максимального - 90 000 гривен.

Также предпринимателям - наемным лицам следует убедиться, что работодатель не только насчитывает за них ЕСВ, но и платит его и не задолжал перед Пенсионным фондом. Ведь в случае неуплаты работодателем единого взноса обязательства по уплате ложатся на предпринимателя, как и штрафные санкции в случае недоимки.

Проверить начисление и уплату работодателем единого взноса с полученной заработной платы наемный работник может в Пенсионном фонде, обратившись лично или через официальный портал электронных услуг Пенсионного фонда, и бесплатно получить справку о застрахованном лице (форма ОK-5 или OK-7). Такой контроль следует осуществлять ежемесячно.

Налоговая служба имеет доступ к персонифицированным сведениям застрахованных лиц о заработной плате, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы. То есть физические лица - предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не должны дополнительно сообщать контролирующие органы о факте уплаты за них единого взноса работодателем.

В то же время предприниматель, за которого работодатель платит ЕСВ, может при желании и в дальнейшем платить за себя страховые взносы и таким образом увеличить свои взносы в Пенсионный фонд, от общей суммы которых впоследствии ему и рассчитываются пенсионные выплаты. Такие взносы, опять же, не могут быть меньше минимально установленного размера.