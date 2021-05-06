Работающим ФОПам необходимо самостоятельно контролировать уплату ЕСВ работодателями, – Налоговая
Такая норма распространяется на всех предпринимателей, независимо от того, на какой системе налогообложения они находятся. Однако это не касается совместителей.
Как сообщают специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области, ЕСВ, уплаченный работодателем, не должен быть меньше законодательно установленного минимального уровня страхового взноса, то есть не менее 1320 гривен, и не более максимального - 90 000 гривен.
Также предпринимателям - наемным лицам следует убедиться, что работодатель не только насчитывает за них ЕСВ, но и платит его и не задолжал перед Пенсионным фондом. Ведь в случае неуплаты работодателем единого взноса обязательства по уплате ложатся на предпринимателя, как и штрафные санкции в случае недоимки.
Проверить начисление и уплату работодателем единого взноса с полученной заработной платы наемный работник может в Пенсионном фонде, обратившись лично или через официальный портал электронных услуг Пенсионного фонда, и бесплатно получить справку о застрахованном лице (форма ОK-5 или OK-7). Такой контроль следует осуществлять ежемесячно.
Налоговая служба имеет доступ к персонифицированным сведениям застрахованных лиц о заработной плате, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы. То есть физические лица - предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не должны дополнительно сообщать контролирующие органы о факте уплаты за них единого взноса работодателем.
В то же время предприниматель, за которого работодатель платит ЕСВ, может при желании и в дальнейшем платить за себя страховые взносы и таким образом увеличить свои взносы в Пенсионный фонд, от общей суммы которых впоследствии ему и рассчитываются пенсионные выплаты. Такие взносы, опять же, не могут быть меньше минимально установленного размера.