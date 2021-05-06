"Укрпошта" в три раза увеличила лимит выдачи наличных

"Укрпошта" с 5 мая увеличила лимиты на выдачу наличных в три раза до 15 тыс. грн.

Теперь лимит выдачи наличных с платежной карточки через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию, при этом снятие наличных с карточек бесплатное со стороны "Укрпошты", однако комиссию за снятие средств может снимать банк-эмитент.

"Укрпошта" входит в ТОП-7 компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. В отличие от остальных из этого списка, а это банки, POS-терминалы "Укрпошты" размещены, в том числе, в отделениях в небольших населенных пунктах с численностью от 2 тыс. человек, где нет банкоматов. И терминалы "Укрпошты" - едва ли не единственный способ снять наличные с карты", - цитируется в сообщении на сайте компании заместитель генерального директора "Укрпошты" по развитию сети Дмитрий Полищук, передает "Интерфакс-Украина".

В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе для отделений в селах.

POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения "Укрпошты" в количестве 3,2 тыс. отделений по всей Украине.

По данным компании, за первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпошты" воспользовались более 207 тыс. раз на общую сумму 287 млн грн.