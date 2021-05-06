"Укрхимтрансаммиак" в 2020 году получил 165 миллионов прибыли

Чистая прибыль оператора аммиакопровода ГП "Укрхимтрансаммиак" за 2020 год составила 165 млн грн, что на 51% выше результата 2019 (109 млн грн), говорится в сообщении компании.

Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2020 года составил 3,092 млрд грн, что на 5% больше, чем в 2019 году (2,959 млрд грн). Чистый доход от реализации 2020 года составил 1,753 млрд грн, что на 4% выше результата 2019 (1,691 млн грн).

В 2020 году государственное предприятие уплатило всех видов налогов и обязательных платежей на сумму 1,461 млрд грн в том числе: - рентной платы за транзитную транспортировку аммиака – 1,297 млрд ​​грн, что на 4% выше результата 2019 (1,250 млрд грн).

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти - Одесса. Создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".