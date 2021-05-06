Член набсовета "Нафтогаза" Бенш пожаловался Витренко на недопуск к заседаниям

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что глава совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускала его к заседаниям, не информируя и не приглашая на них.

Соответствующее письмо председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил от члена наблюдательного совета Роберта Бенш (гражданин США), который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля 2021 года.

В своем письме Бенш отрицает обвинения в наличии "конфликта интересов", о котором говорится в обнародованном недавно письме трех независимых членов наблюдательного совета НАК в адрес Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он отрицает обвинения, высказанные в этом письме и выражает удивление позицией председателя наблюдательного совета Клэр Споттисвуд (гражданки Великобритании). По его мнению, именно председатель наблюдательного совета и бывший председатель правления Андрей Коболев нарушали закон, не допуская Роберта Бенша к заседаниям наблюдательного совета.

Бенш утверждает, что не существует никаких документов, подтверждающих такие обвинения, как и не существует никаких юридических препятствий, которые могут остановить выполнения им полномочий члена наблюдательного совета компании.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №293-р от 11 марта 2020 года ввел Роберта Бенша, как представителя государства, в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

На момент включения в НС НАК Бенш числился крупным бенефициаром "Донбассэнерго" через "Энергоинвест Холдинг", позднее – в акционерах его не стало. Бизнесмен Павел Фукс в интервью изданию "Экономическая правда" предположил, что в ходе переговоров о возможной покупке генкомпании "он (Бенш - ИФ) фронтировал кого-то".

С просьбой отменить решение о включении в наблюдательный совет НАК Роберта Бенша в связи с наличием конфликта интересов обращалась ПАО "Укрнафта", 50%+1 акция которой принадлежит "Нафтогазу". В компании отмечали, что при непосредственном содействии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" было взыскано $145,7 млн. Решение суда остается невыполненным.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также заявил о наличии у Бенша "огромного конфликта интересов", в частности в отношении его участия в проекте Louisiana Natural Gas Exports.

Бенш в середине 2000-х был CEO британской Cardinal Resources plc, имеющей несколько лицензий на разработку нефтегазовых активов в Украине, а также совместно разрабатывающей нефтегазовые месторождения с ПАО "Укрнафта" и АО "Укргазвыдобування". В 2011 году Бенш возглавил 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc.(США) с активами в Украине. Также выступал советником ООО "КУБ-Газ" при продаже 70% ее акций польской Kulczyk Oil Ventures Inc.