Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок

Укрзализныця планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок.

Сейчас уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного сообщения между странами.

Укрзализныця уже получила согласование по курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.

Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничений, действующих на их территории, Укрзализныця просит уточнять на сайтах посольств.