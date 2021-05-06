В Раде зарегистрировали законопроект о смене прописки онлайн

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №5463, который переведет изменение места регистрации в онлайн.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время административная услуга по регистрации места проживания является одной из самых популярных среди всего перечня услуг, передает Интерфакс-Украина.

При этом процедура регистрации является архаичной и осложненной - для регистрации места проживания необходимо собрать три-пять документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг.

"Этим законом мы отменяем штамп в паспорте и выписку из ID-карты о прописке. Больше не будет необходимости ходить в ЦПАУ или военкоматы. Достаточно авторизоваться в приложении "Дия" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжите прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой. Например, оформление пенсий или получение высокоспециализированной медицинской помощи", - заявляет вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого цитирует пресс-служба Минцифры в сообщении на сайте ведомства.

По словам Федорова, каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а, примерно, 1 млн человек не имеют прописки вообще. Новый законопроект сделает изменение места регистрации декларативным.

"На портале "Дия" нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживаете. Те, у кого уже есть недвижимость, получат прописку за сутки. Для декларирования места жительства в другом месте (например, в квартире арендодателя) нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн", - пояснил вице-премьер.

Федоров отметил, что после принятия законопроекта главной задачей чиновников будет не вымогательство кучи справок, а проверка места проживания в онлайн-системе.

"Мы переводим хранение этих данных с украинцев на онлайн-систему. Это абсурд, когда государство требует от тебя документ, которым сама же и владеет. Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут", - добавил он.