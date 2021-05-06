Директор департамента НКРЭКУ претендует на пост замглавы Минэнерго

Директор департамента энергорынка Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Юрий Власенко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, свидетельствуют реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно декларации, источником дохода Власенко в 2020 году была заработная плата в НКРЭКУ в размере 1,4 млн грн. Исходя из документа, в НКРЭКУ работала также его жена Ирина, которая получила в прошлом году в качестве зарплаты 501,4 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Власенко также задекларировал 59,2 тыс. грн на счете в АО "Укрсиббанк" и 350 тыс. грн наличными. Он владеет тремя земельными участками – площадью 2244 кв. м в Фастовском районе Киевской области и участками в с. Гнидын Бориспольского района площадью 1200 кв. м и 200 кв. м соответственно. Там же за ним значится объект незавершенного строительства – жилой дом, площадь которого не указана.

Жена владеет квартирой в Киеве площадью 93,1 кв. м, на которую Власенко располагает правом безоплатного пользования.

Помимо этого, в собственности Власенко автомобиль Toyota RAV-4 2017 года выпуска, также он имеет право пользования автомобилем Volksawagen Touareg 2013 года выпуска, находящегося в собственности Николая Власенко.

Согласно информации на сайте Минэнерго, у министра сейчас пять заместителей – Юрий Бойко, Максим Немчинов, Александр Зорин, а также заместитель по вопросам цифровизации Евгений Владимиров и заместитель по евроинтеграции Ярослав Демченков. Госсекретарем Минэнерго является Владимир Бондаренко.

Ранее сообщалось, что на должность замминистра также претендует Алексей Кураков, с марта 2021 года работающий членом дирекции ПАО "Центрэнерго", а до этого работал в ПАО "Донбассэнерго".

По данным собеседника агентства "Интерфакс-Украина" в Минэнерго, Кураков должен будет заниматься вопросами угольной отрасли, Власенко – вопросами электроэнергетики.

Верховная Рада 29 апреля назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины. За его назначение проголосовали 305 депутатов.