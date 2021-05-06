Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова

Венгерская авиакомпания Wizz Air в июне запускает четыре новых маршрута из Львова - в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), а также в Варшаву и Познань (Польша), сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы в Мемминген запускаются 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Рейсы в Неаполь - 12 июня и будут выполняться по вторникам и субботам.

Рейсы в Варшаву - 11 июня и будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы в Познань - 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В Неаполь из Львова летом также будет летать SkyUp, в Мемминген - Ryanair, Варшаву - LOT и Ryanair, Познань - Ryanair.