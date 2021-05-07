Минздрав предложил вывести из красной зоны последнюю область

В красной зоне эпидемиологической опасности по данным, опубликованным Минздравом, осталась только Сумская область. Главный санврач Виктор Ляшко заявил на брифинге, что ее тоже будут выводить с красного уровня.

В желтой зоне эпидопасности – Киев и 16 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Семь областей находятся в оранжевой зоне: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В красной зоне, где могут вводиться существенные карантинные ограничения, осталась только Сумская область. Ляшко заявил, что полученные сегодня, 7 мая, данные о показателях эпидемиологической ситуации в области позволяют вывести ее из красной зоны, и в Минздраве готовят соответствующее представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям.