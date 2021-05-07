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В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"

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В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"
В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

"Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", – сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

Также НБУ озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – подчеркнули в Нацбанке.

Джерело:  Громадське

Топ коментарі

  • Кот Бегемот 97abc974
    Не треба. Головна вимога бути зеленим як приватбанк.
  • Small Jerboa
    требования к потенциальным покупателям "Приватбанка":

    бородатая бабушка
    родившаяся не позднее 1963-го года и не старше 58 лет
    официальное состояние не менее 1,8 млрд, но и не более 2-х млрд
    опыт работы на посту председателя ОГА не менее одного года
    ...
    мы в затруднении, какой же кандидат подойдет под эти высокие требования!...
    В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2695
  • Andrey Dzybak
    Беня сделал не ДОЛГИ. Беня умышленно, со сговором лиц ВЫВЕЛ чужие деньги. Это другой коленкор. Как бонус - сотни тысяч ВСЕХ предпринимателей Украины НЕ могли 2 недели НИ снять деньги, ни перевести. При этом на тот момент, им в случае ликвидации досталась бы скрепка, да и то - Не факт.
    Между тем оба поедльника ни разу не сидят. понять ПОЧЕМУ не сидят два афериста ( вместе с подельниками) - сложно
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