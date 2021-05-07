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Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов

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Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов
Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. За прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), есть и положительные новости.

Компания Кременчукгаз перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги Кременчуггаза равны нулю.

В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.

"Другие – системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных средств, ведь в тарифе почти 50% - это средства на ПТР. И население их исправно платит. Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую ​​сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", – говорят в "Операторе ГТС".

Джерело:  "Оператора ГТС Украины" в Facebook

Топ коментарі

  • Таїсія Тацій
    Ну, повідомили це народу. І що далі? Розписалися у тому, що в державі немає жодних ричагів вплинути на ситуацію? І хто, зрештою, постраждає від цих боргів приватних компаній? Народ? Йому потім накинуть по 570 грн за якісь збитки, як це було на початку цього року? Де список тих компаній, щоб своєчасно можна було розірвати з ними договір, якщо був укладений? І хто зна, та компанія, з якою договір укладений - приватна чи державна? винна чи ні? Більше питаньвід ції інформації, ніж відповідей.
  • Микола Третяк
    Фірташня збирає гроші з людей за "ринковими тарифами", яка самі собі намалювали. Грошові надходження нагло розкрадаються або виводяться в Австрію для підтримки великого другана Порошенка Фірташа, щоб його не видали США, де на нього давно чекає тюрма.. Ось такий він "ринок газу"!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

    Источник: https://biz.censor.net/n3264047

    Чому не повідомляються прізвища та суми вкраденого найбільшими грабіжниками?
    Фірташа та інших подібних бояться образити?
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