80% сотрудников Google будут работать удаленно или в гибридном формате

Компания Google планирует открыть офисы осенью 2021 года и вернуть в офис 20% своих сотрудников. Остальные будут работать удаленно.

Предполагается, что 60% сотрудников будут находиться в офисе в течение нескольких дней в неделю. При этом 20% будут работать из дому и только 20% – находиться в офисах пять дней в неделю.

О таких планах написал гендиректор Google Сундар Пичай в электронном письме сотрудникам. При этом он отметил, что большинство персонала хотели бы иногда приходить в офисы.

В июне работники компании получат подробные инструкции о том, как они могут перейти на полностью удаленную работу или оформить гибридный график. По словам главы Google, кроме этого, теперь сотрудники смогут работать четыре недели в любом офисе компании, а не только в том, в который их распределили.