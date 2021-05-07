PayPal увеличил квартальный доход на 31% благодаря росту популярности криптовалют

Платежная система PayPal увеличила доход за первый квартал 2021 года на 31%.

Гендиректор компании Дэн Шульман сказал, что ключевым двигателем роста стала криптовалюта. В октябре 2020 года PayPal объявила о выходе на рынок криптовалют.

Платежная система позволила клиентам из США покупать, хранить и продавать биткоины и другие виртуальные валюты, используя учетные записи PayPal. У жителей других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года.

Чистая прибыль PayPal в январе–марте выросла до $1,10 млрд с $84 млн годом ранее. За три месяца доход компании вырос на 31%, с $4,62 млрд до $6,03 млрд.

Доход и прибыль превзошли ожидания аналитиков Refinitiv. Прибыль составила $1,22 на акцию против ожидаемых $1,01. Доход – $6,03 млрд против ожидаемых $5,9 млрд.

Общий объем платежей на платформе за первые три месяца 2021 года вырос на 50%, до $285 млрд. Количество активных пользователей увеличилось на 14,5 млн, достигнув 392 млн человек.

После сообщения финрезультатов за первый квартал акции PayPal выросли на 5,5%. Во втором квартале PayPal прогнозирует скорректированную прибыль в размере $1,12 на акцию при выручке в размере $6,25 млрд. PayPal ожидает рост дохода по итогам года на 20%, до $25,75 млрд.