Двести клиентов "Черновцыгаза" заказали реконструкцию систем газоснабжения

С начала года 198 клиентов "Черновцыгаза" заказали комплексную услугу по реконструкции газовых сетей, из них 110 получили услуг. Больше всего обращений касается замены устаревшего газового оборудования на энергоэффективное.

Реконструкция – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания "Черновцыгаз", если клиенту нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей, сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в действующую газовую сеть). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

Потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

"Согласно действующему законодательству, подрядные организации, имеющие лицензию, по всему спектру работ предусмотренных реконструкцией, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы. Наша компания предоставляет комплексную услугу по реконструкции: от технических условий, подбора оборудования до пуска газа. Это позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ", — объясняет директор по капитальному строительству АО "Черновцыгаз" Юрий Королюк.

Клиенту нужно только один раз обратиться к 104.ua Клиентского пространства с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят все работы. Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который поможет подобрать энергоэффективное оборудование, которое позволит сэкономить до 30% газа при потреблении. Кроме того, клиент в телефонном режиме всегда может получить информацию о состоянии выполнения работ по его проектом.

Справка: Акционерное общество "Черновцыгаз" единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км. газопроводов. В 2020 году предприятие транспортировала около 254,5 млн. м. куб. природного газа.

Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1100 человек.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.