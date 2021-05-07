Лукашенко заявил, что Беларусь сделала свою вакцину от COVID-19

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – сказал Лукашенко.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", – сказал глава государства.