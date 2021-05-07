Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время, – СМИ

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 10 мая не будут принимать никаких решений относительно нового пакета санкций против России.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Никаких новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - написал Джозвяк.

Согласно официальной повестки дня, министры встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. В перечне вопросов также есть "отношения с Россией".

no new sanctions on #Russia on the table at the EU foriegn affairs council on Monday — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 7, 2021

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли. Представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального. 22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.