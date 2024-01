Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время, – СМИ

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Никаких новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - написал Джозвяк.

Согласно официальной повестки дня, министры встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. В перечне вопросов также есть "отношения с Россией".

no new sanctions on #Russia on the table at the EU foriegn affairs council on Monday