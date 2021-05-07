"Эпицентр" Герег купил Дунаевецкий хлебокомбинат за 227 млн грн
Компания "Эпицентр К" была единственным претендентом на покупку госпредприятия. Она предложила цену 227,09 млн. Это превысило стартовую цену почти на 40 млн грн.
В целом балансовая стоимость активов в 2020 году оценивалась в 193,6 млн грн, из которых 187,6 млн грн входят в состав объекта приватизации, 6 млн грн не подлежат приватизации.
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко отметил, что у проданного госпредприятия 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.
Однако, по словам Сенниченко, актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку хлебокомбинаты были созданы как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. В частности, предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.