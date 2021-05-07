В Черниговской области подали в суд на трехсот должников за распределение газа

По состоянию на начало мая 88 500 потребителей в Черниговской области задолжали 13,7 млн грн за полученные услуги по распределению газа.

Из-за роста задолженности АО "Черниговгаз" вынуждено взимать эти долги в судебном порядке и сейчас подало в суд 292 исков, сообщает пресс-служба компании.

"Газовики констатируют – вынуждены подавать в суд. Ведь средства за оказанную услугу является главным источником финансирования деятельности газораспределительной компании", – сказано в сообщении.

Предприятие направляет средства от оплаты за распределение газа на выполнение инвестиционной программы и обслуживание газораспределительной системы области – а это 14 тысяч километров газопроводов и 2,2 тыс. ГРП и ШГРП, десятки тысяч единиц другого оборудования, содержание аварийно-диспетчерской службы, оплата труда специалистов, уплата государственных налогов.

"Как показывает статистика, около половины потребителей, дела которых передают в суд, сразу рассчитываются с долгами. Остальные – в судебном порядке. Кроме суммы долга, потребители оплачивают судебные издержки, исполнительный сбор – иногда эта сумма может оказаться больше, чем сам долг. Должникам грозит потеря субсидии. Поэтому не стоит накапливать долги и доводить ситуацию до их принудительного взыскания", – подчеркивает коммерческий директор "Черниговгаза" Владимир Хилько.

Сейчас АО "Черниговгаз" проводит подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году компания инвестирует в развитие газораспределительной системы области 36,5 млн грн.

В компании напоминают, что газопроводы в подавляющем большинстве строились еще в советское время и требуют значительных капиталовложений. Всего в 2021 году компания по инвестпрограмме планирует заменить 71 ШГРП и реконструировать 10 ГРП, провести капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают от коррозии 12,3 тыс км газопроводов, а также заменить 910 домовых регуляторов давления и 8,4 тысячи непригодных счетчиков.

В частности, в Семеновке компания уже установила новый шкафной газорегулирующий пункт производства Львовского завода RGC Production. ШГРП регулируют и поддерживают стабильное давление газа в системе и предотвращают его прыжки. Установленный ШГРП имеет несколько степеней защиты, минимизирует утечки газа и аварийные ситуации, и позволяет бесперебойно распределять газ для полтысячи домов.

Такие же ШГРП "Черниговгаз" установил вместо двух старых, которые уже отработали более 30 лет, в Сновске. Они будут обеспечивать газом более 600 потребителей.

Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тысяч потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году "Черниговгаз" доставил 587,4 млн куб.м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.