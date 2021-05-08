В Одессе разоблачили ботоферму, которая пропагандировала сепаратизм

СБУ разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе, которые были направлены на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

Оперативники установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ.

Злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.

"Через соцсети они распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь", – говорится в сообщении.

По замыслу агитаторов, информационные материалы должны создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию. По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.