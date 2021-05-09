Ryanair сохранил только 9% рейсов от докризисного уровня, – Евроконтроль

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair сохранил только 9% рейсов от докризисного уровня.

Такую статистику опубликовал гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан. Эта организация объединяет провайдеров аэронавигационного обслуживания по всей Европе и в некоторых странах за ее пределами, передает avianews.com.

По данным Бреннана, 6 мая 2021 года Ryanair выполнил 191 рейс, что на 91% меньше по сравнению с 6 мая 2019 года.

При этом, несмотря на рекордное падение по сравнению с докризисным годом, показатели лоукостера за последние две недели улучшились на 75%.

Наибольшее число рейсов в европейском небе 6 мая 2021 года выполнила Turkish Airlines - 504. Второе место заняла Air France с результатом 392 рейса, третье - Lufthansa с показателем 377 рейсов.

Четвертую строку рейтинга заняла небольшая региональная норвежская авиакомпания Wideroe, которая за один день выполнила 344 рейса - почти в два раза больше, чем Ryanair.

Из топ-10 авиакомпаний в Европе только одна показала рост трафика по сравнению с докризисным временем. Авиаперевозчик службы экспресс-доставки DHL выполнил 6 мая 2021 года 293 рейса - на 11% больше, чем до начала кризиса.