Шахтерам перечислили 237 миллионов на погашение задолженности по зарплате

На счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В то же время Минэнерго обратилось в Минфин относительно внесения изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2021 год путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года.