Банки выдали кредитов на 182 миллиона по программе "доступной ипотеки". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 мая 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 217 кредитных договоров на общую сумму 182,24 млн грн, причем как на первичном (28,92%), так и вторичном (71,08 %) рынках.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410,74 млн грн, из которых 26,61% составляет первичный рынок и 75,39% - вторичный.

В программе задействованы 21 регион и Киев. Согласно предоставленным гражданами заявкам на получение кредитов, активными в прошлой неделе были:

Киев (43%)

Киевская область (34,4%)

Харьковская область (8,7%)

Львовская область (8,4%)

Ривненская область (4,3 %%)

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+25% - количества кредитов и +40% - суммы кредитов;

+15% - количества заявок и +31% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта во исполнение инициативы президента Украины Владимира Зеленского.