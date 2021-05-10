Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от COVID-19

Вечером 9 мая в Украину прибыли очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что из 1,9 млн законтрактованных доз этой вакцины Украина уже получила 1,215 млн.

Первые 200 тыс. доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину 25 марта, вакцинацию ею начали 13 апреля. Вторая партия в 500 тыс. доз поступила 30 апреля.

Кроме китайской CoronaVac, Украина также использует вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину от COVID-19, произведенную китайской фирмой Sinopharm. Это первая вакцина, разработанная в не западной стране и получившая поддержку ВОЗ. До сих пор ВОЗ одобряла вакцины только Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.

Разрешение от глобального органа здравоохранения является подтверждением для национальных регулирующих органов, что вакцина безопасна и эффективна. Это также означает, что вакцина может быть использована в глобальной программе Covax.

А китайская вакцина CoronaVac полностью разрешена пока только в Китае, однако правительство уже отправило миллионы доз в страны, которые одобрили ее использование в экстренных случаях.