Цены на гречку в апреле стабилизировались, – Минэкономики

В апреле средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что стабилизация цены достигнута благодаря государственной поддержке аграриев для стимулирования производства гречки.

"Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3,5 тыс. грн на 1 га посевов гречки. Это обеспечит объем производства гречки, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тыс. га", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украине. Внутренние потребности в гречке будут обеспечены.

Отмечается, что в 2020/2021 маркетинговом году внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн – на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн.

При этом, в текущем МГ на 1 мая Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречки и импортировала 31,3 тыс. тонн. Также было импортировано почти 19 тыс. тон зерна зерновых культур, из которых, по оценкам экспертов, гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тыс. тонн.

Таким образом, на 1 мая импортировано 46 тыс. тонн гречки. Как отмечают в Минэкономики, оснований для возникновения дефицита продукции на рынке нет.