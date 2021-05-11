Оборот наличных в Украине сократился на 4,7 миллиарда, – Нацбанк

На 1 апреля в обороте находилось 553,8 млрд грн наличными, из которых 550,2 млрд грн – банкноты, а 3,5 млрд грн – монеты.

Это на 4,7 млрд грн или на 0,8% меньше, чем в начале года, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Как видим, традиционно в начале года наличка в обороте сокращается. По мнению Нацбанка, в дальнейшем – по мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений – спрос на наличные будет уменьшаться", – говорится в сообщении.

Так, на одного украинца приходится 70 штук и 153 штуки разменных и оборотных монет, в 2020 году – 72 штуки и 149 штук соответственно.

Больше всего в обороте представлена банкнота номиналом 200 грн, а среди монет – 10 копеек (23,7% и 29,1% от общего количества соответственно). При этом меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 1000 грн (2,4%), а монет – 10 грн (0,2%).